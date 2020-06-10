На Волыни произошла вспышка COVID-19 на птицефабрике, инфицировано почти 50 работников
Об этом сообщает пресс-центр города Владимир-Волынского.
Отмечается, что в городе наблюдается сложная эпидемическая ситуация по увеличению количества случаев заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-19.
"Согласно последним данным КП "Владимир-Волынский центр первичной медицинской помощи" по состоянию на 10 июня в городе и районе зарегистрировано 140 человек случаев заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.
При этом наибольший вспышка коронавируса отслеживается на ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", где работающие горожане и жители других районов.
Отмечается, что на этом предприятии, по информации КП "Владимир-Волынский ЦПМД", зафиксировано 48 случаев COVID-19.
- Напомним, в Ровенской области коронавирус диагностировали у пяти работников спичечной фабрики в городе Березно. Впоследствии работу фабрики приостановили .
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