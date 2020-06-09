На Ривненщине у пяти работников спичечной фабрики обнаружили коронавирус

9 июня, 2020, 20:20

На Ривненщине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у пяти работников спичечной фабрики в городе Березно

Об этом сообщает Ривненская ОГА в Facebook.

"По информации областного лабораторного центра, на предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березном подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19. 1 пациент госпитализирован, остальные - на самоизоляции", - говорится в сообщении.