На Ривненщине у пяти работников спичечной фабрики обнаружили коронавирус
9 июня, 2020, 20:20
На Ривненщине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у пяти работников спичечной фабрики в городе Березно
Об этом сообщает Ривненская ОГА в Facebook.
"По информации областного лабораторного центра, на предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березном подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19. 1 пациент госпитализирован, остальные - на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Контактные лице инфицированных работников фабрики установлены. Они находятся под наблюдением семейных врачей.
Предприятие работает в обычном режиме.
По состоянию на 9 июня на Ривненщине зафиксированы 2 094 случая COVID-19.
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