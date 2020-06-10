На Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли спичечную фабрику

10 июня, 2020, 19:29

В Ровенской области из-за выявления коронавируса у работников приостановлена работа спичечной фабрики

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в марте подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. Взят материал для ПЦР-исследования у всех контактных лиц. Также есть решение местной комиссии техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций по закрытию фабрики на 7 дней", - говорится в сообщении.

По последним данным, на предприятии работает около 300 человек.

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