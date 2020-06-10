Луганская "Заря" оказалась под угрозой исчезновения
10 июня, 2020, 13:20
Футбольный клуб "Заря" может прекратить свое существование из-за серьезных финансовых проблем
Об этом сообщает "Трибуна".
По информации источника, владелец "Зари" Евгений Геллер не финансирует клуб с 2014 года. В текущей ситуации для того, чтобы продлить существование, команде необходимо, как минимум, выйти в групповой этап Лиги Европы, чтобы получить финансовые выплаты от УЕФА.
В этом сезоне "Заря" борется за попадание в Лигу чемпионов. После 25 туров УПЛ команда Виктора Скрипника делит 2-3-е место с киевским "Динамо".
- 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины "Заря" в Запорожье победила "Колос" .
- 22 мая стало известно, что бразильский "Крузейро" хочет решить вопрос о выплате долгов клуба перед луганской "Зарей".
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