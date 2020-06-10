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Espreso.tvСпортЛуганская "Заря" оказалась под угрозой исчезновения

Луганская "Заря" оказалась под угрозой исчезновения


фото: Getty Images
Футбольный клуб "Заря" может прекратить свое существование из-за серьезных финансовых проблем

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации источника, владелец "Зари" Евгений Геллер не финансирует клуб с 2014 года. В текущей ситуации для того, чтобы продлить существование, команде необходимо, как минимум, выйти в групповой этап Лиги Европы, чтобы получить финансовые выплаты от УЕФА.

В этом сезоне "Заря" борется за попадание в Лигу чемпионов. После 25 туров УПЛ команда Виктора Скрипника делит 2-3-е место с киевским "Динамо".

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