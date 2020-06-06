"Заря" одолела "Колос" в УПЛ
6 июня, 2020, 19:47
В 25-м туре чемпионата Украины "Заря" в Запорожье победила "Колос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу "Заре" на 13-й минуте принес Владислав Кабаев.
"Колос" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 65-й минуте за повторное предупреждение Олега Кожушко.
"Заря" победила "Колос" 1:0, набрала 49 очков и вышла на "чистое" второе место. Луганчане оторвались от "Динамо" и "Десны", которые имеют по 46 пунктов.
Чемпионат Украины
25-й тур
6 июня
"Заря" - "Колос" 1:0
Гол: Кабаев, 13
Удаление: Кожушко, 65 ( "Колос")
- Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Десну" .
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