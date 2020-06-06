 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Заря" одолела "Колос" в УПЛ

"Заря" одолела "Колос" в УПЛ


фото: facebook
В 25-м туре чемпионата Украины "Заря" в Запорожье победила "Колос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победу "Заре" на 13-й минуте принес Владислав Кабаев.

"Колос" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 65-й минуте за повторное предупреждение Олега Кожушко.

"Заря" победила "Колос" 1:0, набрала 49 очков и вышла на "чистое" второе место. Луганчане оторвались от "Динамо" и "Десны", которые имеют по 46 пунктов.

Чемпионат Украины

25-й тур

6 июня

"Заря" - "Колос" 1:0

Гол: Кабаев, 13

Удаление: Кожушко, 65 ( "Колос")

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

6 июня, 2020 суббота

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать