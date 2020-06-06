"Заря" одолела "Колос" в УПЛ

6 июня, 2020, 19:47

В 25-м туре чемпионата Украины "Заря" в Запорожье победила "Колос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победу "Заре" на 13-й минуте принес Владислав Кабаев.

"Колос" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 65-й минуте за повторное предупреждение Олега Кожушко.

"Заря" победила "Колос" 1:0, набрала 49 очков и вышла на "чистое" второе место. Луганчане оторвались от "Динамо" и "Десны", которые имеют по 46 пунктов.

Чемпионат Украины

25-й тур

6 июня

"Заря" - "Колос" 1:0

Гол: Кабаев, 13

Удаление: Кожушко, 65 ( "Колос")

Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Десну" .

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