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Espreso.tvСпортНовый президент бразильского клуба пообещал погасить долг перед "Зарей"

Новый президент бразильского клуба пообещал погасить долг перед "Зарей"


фото: O Tempo
Бразильский "Крузейро" хочет решить вопрос о выплате долгов клуба перед луганской "Зарей"

Об этом сообщает O TEMPO .

Новый президент бразильского клуба Сержио Родригес хочет выплатить все долги "Крузейро".

"Мой приоритет состоит в том, чтобы выплатить долг, признанный ФИФА, дедлайн по которому наступает на следующей неделе, в пятницу. Я уже говорил с консультантами сегодня, у меня запланировано много встреч. Затем мы будем стараться рассчитаться с долгами по зарплате перед сотрудниками клуба и футболистами. После этого можно будет ставить задачу по возвращению в Серию А", - сказал Родригес.

"Крузейро" должен украинскому клубу 1,5 млн евро за трансфер полузащитника Виллиана Гомеса. Также бразильский клуб не погасил задолженность в $5 млн перед арабским "Аль-Вахда" за аренду полузащитника Денилсона.

По итогам сезона "Крузейро" вылетел в серию B и начнет сезон "с минус 6 очков". ФИФА также может отправить команду в серию С.

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