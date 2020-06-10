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Espreso.tvОбществоКомитет Рады не рассмотрел отставку Авакова за 6 дней, - нардеп

Комитет Рады не рассмотрел отставку Авакова за 6 дней, - нардеп


фото: 24tv
Правоохранительный комитет Рады не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова за 6 дней работы

Об этом сообщила пресс-служба партии "Голос".

"Основная причина - бюрократическая: за 6 дней проект постановления так и не дошел до комитета", - пишут в партии.

Там отмечают, что документа до сих пор нет физически в комитете.

"Документ об отставке министра не смог за 6 дней преодолеть расстояние в 200 метров - от здания парламента к зданию комитетов. Удивляет, как правоохранительный комитет расставляет свои приоритеты", - говорит нардеп Осадчук.

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