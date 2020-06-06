Пока нет лучшего министра, чем Аваков, - Зеленский

6 июня, 2020, 16:18

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в резиденции "Залесье", сообщает "Украинская правда".

"Пока нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова, - ред.) Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца", - отметил Зеленский.

"До сих пор нет лучшего" - Зеленский в "Залесье" на встрече с журналистами о Авакова, дело Гандзюк и убийство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj - Украинская правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020

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