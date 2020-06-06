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Espreso.tvОбществоПока нет лучшего министра, чем Аваков, - Зеленский

Пока нет лучшего министра, чем Аваков, - Зеленский


фото: МВС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет лучшего министра внутренних дел, чем Арсен Аваков

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в резиденции "Залесье", сообщает "Украинская правда".

"Пока нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова, - ред.) Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца", - отметил Зеленский.

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