Государственный Павлоградский химзавод получил заказ на компоненты крылатых ракет "Нептун" для ВСУ

10 июня, 2020, 12:17

На государственном предприятии "НПО "Павлоградский химический завод" планируют запустить масштабное производство компонентов для отечественных крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун"

Об этом сообщил директор предприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" Леонид Шиман, передает Defense Express .

"...Я думаю, что в ближайшие недели мы начнем заново производить ракетные комплексы для нужд Министерства обороны... Это касается и "Нептуна", потому что дано поручение поставить три дивизиона на боевое дежурство", - заявил Леонид Шиман.

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Напомним, по предварительным данным, в состав дивизиона берегового противокорабельного комплекса "Нептун" входит 6 пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами, и соответствующее количество транспортно-заряжающих (ТЗМ-360) и транспортных машин (ТМ-360). В общем, один дивизион вооружен 72 крылатыми ракетами Р-360 (по 4 ПКР на каждой из 6 машин - УСПУ-360, ТЗМ-360 и ТМ-360).

Согласно заявлению Леонида Шимана, пока запланировано производство как минимум 216 ракет для береговой версии комплекса, которыми вооружат 3 дивизиона ЖК-360МЦ, которые вместе насчитывают 24 пусковых установки. С учетом полного боекомплекта на базах хранения количество заказанных ракет может быть в несколько раз больше.

Справка: Павлоградский химический завод занимается четырьмя направлениями деятельности - утилизация, производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей и производство взрывчатых материалов. Все производственные процессы, связанные с взрывчаткой или опасными химическими веществами, происходят автоматически, без участия людей, чтобы минимизировать риски на производстве.

6 июня руководство Украины приняло решение о развертывании рабочих программ и создании новых рабочих мест на Павлоградском химзаводе, что на Днепропетровщине

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