Павлоградский химзавод будет обеспечивать топливом украинские ракетные комплексы, - Аваков

6 июня, 2020, 13:10

Руководство Украины приняло решение о развертывании рабочих программ и создания новых рабочих мест на Павлоградском химзаводе, что на Днепропетровщине

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который в субботу, 6 июня 2020 года, посетил химический завод города Павлограда, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года . Кабинет Министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и др. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается завод ", - отметил он.

Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.

"Отдельно также необходимо решать вопрос павлоградских шахт. Правительство ищет решения, чтобы в ближайшее время эти шахты начали работать", - добавил глава МВД.

В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 работников. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается" Ольхи М "," Тайфуна "и оперативно-тактических комплексов" Гром ". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч работников ", - отметил Шиман.

Аваков отметил, что руководство завода ввело отдельный контроль за соблюдением экологической безопасности как на заводе, так и в районе производства.

Справка

Павлоградский химический завод занимается четырьмя направлениями деятельности - утилизация, производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей и производство взрывчатых материалов. Все производственные процессы, связанные со взрывчаткой или опасными химическими веществами, происходят автоматически, без участия людей, чтобы минимизировать риски на производстве.