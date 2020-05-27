Генштаб опубликовал новое видео испытаний ракетного противокорабельного комплекса "Нептун"

27 мая, 2020, 17:42

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился видео государственных испытаний отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун"

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В Одесской области продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Завершить стрельбы планируют до конца мая. Пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины "Алиби", - говорится в сообщении.

Справка: Ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

После принятия на вооружение комплекс будут поставлять в Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая - это мобильные береговые комплексы, которые тестируются сейчас, вторая - ракетные катера и корветы, третья платформа - авиационные комплексы.

Напомним, в апреле "Нептун тестировали с привлечением авиации ВВС ВСУ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb