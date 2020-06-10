Экс-форвард "Динамо" может заменить Яремчука в бельгийском клубе

10 июня, 2020, 14:12

Бывший форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани заинтересовал бельгийский "Гент", за который выступает украинец Роман Яремчук

Об этом сообщает footrdc.com.

Конголезский форвард заинтересовал "Брюгге" и "Гент" и может добраться бельгийским топ-клубам бесплатно, ведь его контракт с "Антверпеном" заканчивается 30 июня.

По информации источника, команда Мбокани уже вернулась к тренировкам, но нападающий пока не занимается вместе с партнерами и изучает возможность перехода в другой клуб.

В чемпионате Бельгии, который был завершен досрочно из-за коронавируса, 34-летний Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

24-летний украинец Роман Яремчук, который выступает в "Генте" на позиции Мбокани забил 10 голов, однако из-за травмы провел на 10 матчей меньше.