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Espreso.tvСпортЭкс-форвард "Динамо" может заменить Яремчука в бельгийском клубе

Экс-форвард "Динамо" может заменить Яремчука в бельгийском клубе


фото: Getty Images
Бывший форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани заинтересовал бельгийский "Гент", за который выступает украинец Роман Яремчук

Об этом сообщает footrdc.com.

Конголезский форвард заинтересовал "Брюгге" и "Гент" и может добраться бельгийским топ-клубам бесплатно, ведь его контракт с "Антверпеном" заканчивается 30 июня.

По информации источника, команда Мбокани уже вернулась к тренировкам, но нападающий пока не занимается вместе с партнерами и изучает возможность перехода в другой клуб.

В чемпионате Бельгии, который был завершен досрочно из-за коронавируса, 34-летний Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

24-летний украинец Роман Яремчук, который выступает в "Генте" на позиции Мбокани забил 10 голов, однако из-за травмы провел на 10 матчей меньше.

 

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