Экс-форвард "Динамо" может заменить Яремчука в бельгийском клубе
10 июня, 2020, 14:12
Бывший форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани заинтересовал бельгийский "Гент", за который выступает украинец Роман Яремчук
Об этом сообщает footrdc.com.
Конголезский форвард заинтересовал "Брюгге" и "Гент" и может добраться бельгийским топ-клубам бесплатно, ведь его контракт с "Антверпеном" заканчивается 30 июня.
По информации источника, команда Мбокани уже вернулась к тренировкам, но нападающий пока не занимается вместе с партнерами и изучает возможность перехода в другой клуб.
В чемпионате Бельгии, который был завершен досрочно из-за коронавируса, 34-летний Мбокани забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.
24-летний украинец Роман Яремчук, который выступает в "Генте" на позиции Мбокани забил 10 голов, однако из-за травмы провел на 10 матчей меньше.
- 18 мая сообщалось, что бывший форвард киевского "Динамо" Мбокани попал в сферу интересов двух китайских клубов.
- Напомним, 5 февраля сообщалось, что Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии, Испании и Италии ради участия в Евро-2020.
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