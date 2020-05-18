Бывший форвард "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Китая

18 мая, 2020, 15:16

Бывший форвард киевского "Динамо" Мбокани попал в сферу интересов двух китайских клубов

Об этом сообщает footballua.tv .

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры конголезца является "Шаньдун Лунэн", куда его приглашает бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Феллайни.

Мбокани выступал за "Динамо" с 2013 по 2018 год. Форвард провел за киевлян 77 матчей, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.

Сейчас 34-летний Мбокани выступает за бельгийский "Антверпен". В текущем сезоне он провел 36 матчей, забил 24 мяча и отдал 9 ассистов.