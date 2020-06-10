Дело Бахматюка: решение судьи Пидпалого об отмене уголовного производства противоречит УПК, - Совет общественного контроля НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба РГП НАБУ в Facebook.

"Пресс-служба компании "Укрлендфарминг" обнародовала постановление Печерского районного суда г. Киева от 05.06.2020. Этим решением фактически пытаются заблокировать расследование возможной противоправной деятельности Олега Бахматюка и других лиц по завладению 1,2 млрд стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк", - говорится в заявлении РОК НАБУ.

"Следственный судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый обязал Генерального прокурора рассмотреть ходатайство защиты об отмене постановления первого заместителя генпрокурора Виталия Касько, которым тот отменил предыдущий "слив" дела полицией. Более того, следственный судья прямо сказал, какое решение должен принять Генеральный прокурор: "по результатам рассмотрения ходатайства отменить постановление первого заместителя генпрокурора Касько". Следствием является то, что постановление Национальной полиции возобновит свое действие. А им, напомним, закрыли основное производство в связи с отсутствием состава преступления", - подчеркнули в Совете общественного контроля.

В РОК считают, что это решение противоречит Уголовному процессуальному кодексу Украины. Требования, указанные в ходатайстве, не могут быть предметом рассмотрения следственным судьей, поскольку такое обжалование на этапе досудебного расследования не предусмотрено УПК.

Общественный совет напомнил ход дела Бахматюка:

с октября 2016 детективы НАБУ расследуют указанное уголовное производство (КП № 12016100000001664)

в феврале 2019 бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко взял дело с НАБУ и определил подследственность за Главным следственным управлением Национальной полиции, следователи которого в августе 2019 "успешно" закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления;

уже в сентябре 2019 постановление о прекращении производства было отменено первым заместителем генпрокурора Виталием Касько и дело вернули в НАБУ. После этого досудебное расследование по этому делу значительно активизировалось и в ноябре 2019 количество подозреваемых возросло до 10 человек.

21.12.2019 с уголовного производства № 12016100000001664 было выделено КП № 52019000000001195, которое сейчас тоже расследуется детективами НАБУ;

28.05.2020 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в пределах КП № 52019000000001195 даже выбрала в отношении подозреваемого Олега Бахматюка меру пресечения в виде содержания под стражей. В решении судьи установили наличие риска побега подозреваемого с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытие от органов предварительного расследования и суда.

В РГК отметили, что уже через неделю после решения Апелляционной палаты ВАКС появилось очень сомнительное постановление Печерского суда:

"Во-первых, так как производство расследуют детективы НАБУ, то все жалобы и ходатайства в ней должен рассматривать Высший антикоррупционный суд, а не Печерский райсуд Киева. Никакой информации об изменении подследственности дела не было;

во-вторых, часть 1 статьи 303 УПК Украины четко определяет, какие решения, действия или бездействие следователя или прокурора могут быть обжалованы во время досудебного расследования. К ним не принадлежит решение прокурора об отмене постановления о прекращении производства, поэтому жалобы на такие решения не могут рассматриваться в ходе досудебного расследования. Вместо этого они могут быть предметом рассмотрения при подготовительном производстве в суде."

В подтверждение этих слов можно привести решением других судей Печерского суда в этом же уголовном производстве:

Татьяны Остапчук, которая 13.05.2020 отказала защите в открытии производства по жалобе с похожими требованиями: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89335569

Виталия Писанца, который 19.05.2020 отказал защите в удовлетворении похожего нарушения http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89335569

"К этому еще можно вспомнить апрельское решение ОАСК, которым судья Сергей Каракашьян вмешался в уголовный процесс и определил, что у Виталия Касько не было полномочий принимать решение об отмене постановления о закрытии уголовного производства. Очевидно, что попытки блокировать завершение расследования, в том числе за помощью решений судов "некриминальной юрисдикции", является основной целью заинтересованной стороны", - отметили в РГК.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время досудебное расследование удастся завершить, а дело будет передано в ВАКС", - добавили в РГК НАБУ.