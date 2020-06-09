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Espreso.tvСпортЯрмоленко начал переговоры с турецким "Фенербахче" - СМИ

Ярмоленко начал переговоры с турецким "Фенербахче" - СМИ


фото: Getty Images
Руководство турецкого "Фенербахче" продолжает работу над трансфером вингера английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает star.com.tr .

По информации источника, представители турецкого клуба выходили на связь с агентом футболиста, согласовав с ним потенциальную дату трансфера - август нынешнего года.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9,5 млн евро.

 

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