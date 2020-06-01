Турецкий топ-клуб интересуется Ярмоленко
1 июня, 2020, 16:16
Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к форварду английского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко
Об этом сообщает Takvim.
Турецкий клуб стремится арендовать игрока сборной Украины на один год с правом выкупа. В данный момент стороны продолжают переговоры.
По информации источника, английский клуб хочет включить в соглашение пункт об обязательном выкупе Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.
Трансферная стоимость 30-летнего украинца оценивается в 9,5 миллиона евро.
- 29 мая стало известно, что вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом команды.