Турецкий топ-клуб интересуется Ярмоленко

1 июня, 2020, 16:16

Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к форварду английского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко

Об этом сообщает Takvim.

Турецкий клуб стремится арендовать игрока сборной Украины на один год с правом выкупа. В данный момент стороны продолжают переговоры.

По информации источника, английский клуб хочет включить в соглашение пункт об обязательном выкупе Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.

Трансферная стоимость 30-летнего украинца оценивается в 9,5 миллиона евро.