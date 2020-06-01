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Espreso.tvСпортТурецкий топ-клуб интересуется Ярмоленко

Турецкий топ-клуб интересуется Ярмоленко


фото: Getty Images
Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к форварду английского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко

Об этом сообщает Takvim.

Турецкий клуб стремится арендовать игрока сборной Украины на один год с правом выкупа. В данный момент стороны продолжают переговоры.

По информации источника, английский клуб хочет включить в соглашение пункт об обязательном выкупе Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.

Трансферная стоимость 30-летнего украинца оценивается в 9,5 миллиона евро.

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