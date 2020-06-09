В США конгрессмены от обеих партий призвали Помпео немедленно ввести санкции против Северного потока-2

9 июня, 2020, 07:54

Представители двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе США призвали госсекретаря Майка Помпео немедленно ввести санкции против компаний, причастных к строительству в обход Украины российского газопровода Северный поток-2

Об этом говорится в письме конгрессменов.

"Как члены двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы пишем, чтобы выразить обеспокоенность по поводу попыток России обойти санкции Конгресса против Северного потока-2 и призвать вас срочно ввести санкции против российских организаций, STIF и MRTS и любых других фирм, которые участвуют в строительстве трубопровода или оказывают техническую поддержку", - говорится в письме.

Представители украинского кокуса в Конгрессе отметили, что поддержка Украины со стороны США является постоянной, несмотря на пандемию коронавируса.

"Несмотря на пандемию COVID-19, стабильные интересы США по европейской энергетической безопасности и противодействию "Северному потоку-2" остаются твердыми и мы остаемся бдительными в наших усилиях по защите суверенитета Украины и европейских союзников и партнеров от преступного российского влияния", - отметили конгрессмены.

Конгрессмены напомнили Помпео, что Северный поток-2 является инструментом Кремля, направленным против Украины и европейской экономической безопасности.

"Мы с уважением призываем вас проконсультироваться с министром финансов Стивеном Мнучиным и применять санкции NDAA по STIF и MRTS и любой другой фирмы, задействованной в строительстве трубопроводов или оказании технической поддержки, для защиты Украины и наших европейских союзников и партнеров от этого инструмента вредного воздействия Кремля", - подытожили конгрессмены.

Напомним, ранее в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".

В США законопроект об увеличении санкций против "Северного потока-2" внесли в Сенат .

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