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Espreso.tvОбществоВ Кремле заявили, что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2"

В Кремле заявили, что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2"

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции США по "Северному потоку-2" не повлияют на планы строительства

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Первое: по" Северному потоку-2 "планы не менялись. Второе: наше отношение к любым санкционным действиям хорошо понятно - оно крайне негативное. Мы считаем, что подобные устремления являются ничем иным как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", - заявил Песков.

Напомним, накануне сообщалось, что США готовы ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, санкции имеют двухпартийной поддержку и могут быть быстро приняты, несмотря на избирательную кампанию. Какой будет форма новых санкций, пока неизвестно.

Официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американского посла, отметив, что пандемия не время для того, чтобы "раскручивать спираль эскалации".

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