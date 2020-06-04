В США законопроект об увеличении санкций против "Северного потока-2" внесли в Сенат

4 июня, 2020, 22:11

В Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщил на своем сайте один из соавторов документа сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Документ предлагает ужесточение санкций, предусмотренных законопроектом "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

"Трубопровод "Северный поток-2" - это российская ловушка. Это делает Европу и наших союзников более зависимыми от России и более склонными к российскому влиянию. Мы обязаны блокировать все российские усилия для завершения этого опасного трубопровода. Наш законопроект расширяет целевые санкции в отношении тех, кто участвует в строительстве этого газопровода. Эти санкции не позволят России усилить свое геополитическое оружие", - заявил сенатор Баррассо.

В поддержку законопроекта также высказались другие сенаторы.

"Существует двусторонний и двухпалатный консенсус, что российский газопровод "Северный поток-2" составляет критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен. В прошлом году обе партии и обе палаты Конгресса собрались, чтобы принять мой и сенатора Шехина двухпартийный законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Тем не менее, Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда уточнит, что те, кто каким-либо образом участвует в строительстве трубопровода, столкнутся с немедленными американскими санкциями", - заявил сенатор Круз.

"Сейчас мы должны продолжать эти усилия и гарантировать, что Россия не будет осуществлять скрытого влияния на всю Европу. "Северный поток-2" угрожает Украине, энергетической независимости Европы и позволит России открыто эксплуатировать наших союзников. Конгресс вновь должен принять решительные действия и помешать этому" , - сказал сенатор Шахин.

Напомним, ранее в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".

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