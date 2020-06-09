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Espreso.tvОбществоВ полиции заявили, что сообщили о подозрении организатору стрельбы в Броварах

В полиции заявили, что сообщили о подозрении организатору стрельбы в Броварах


фото: Нацполіція
По словам полиции, подозреваемый занимался "крышеванием" нелегальных перевозок и выступил организатором стрельбы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители отметили, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Также 9 июня были проведены обыски по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки.

"По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи", - отметили в полиции.

Видео - Нацполиция:

  • Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что имена организаторов стрельбы в Броварах уже известны.

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