В полиции заявили, что сообщили о подозрении организатору стрельбы в Броварах
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители отметили, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
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Также 9 июня были проведены обыски по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки.
"По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи", - отметили в полиции.
Видео - Нацполиция:
- Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что имена организаторов стрельбы в Броварах уже известны.
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