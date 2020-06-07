Во время стрельбы в Броварах "засветились" бойцы охраны УПЦ МП в Винницкой области вместе с зятем священника, - СМИ

7 июня, 2020, 14:58

Среди задержанных после стрельбы по маршруткам в столичном пригороде Бровары есть близкие к местным депутатам ребята из группы силовой поддержки церкви Московского патриархата на Винниччине

Об этом написало популярное винницкое издание 33 канал, передает Еспресо.TV.

"Уже первые фото из Броваров и мест задержания участников стрельбы показали, что винницкая братва рулит и здесь. И это не просто какие-то нанятые за тысячу гривен "спортики", а настоящие участники ОПГ", - отмечается в материале журналистов из Винницы.

Этой организованной преступной группировкой они называют сообщество "Хуторяне".

"Ибо кто на Винниччине не знает "хуторян"?! К их услугам обращались представители винницкой власти и во время Оранжевой революции, и во время Майдана, чтобы запугать или что-то спровоцировать! Уже всем известна и физическая охрана храмов МП на Винниччине. Она засветилась во время последнего передела церквей. По фото задержанных полицией в Виннице сразу узнали зятя священника из Луки, послушника одного из храмов и минимум 6 "боевиков", среди которых те, что били женщин во время конфликта за православный храм в Луке-Мелешковской... А еще эти "стрелки" входят в боевые команды минимум 2-х винницких депутатов, и их прозвища уже назвали жители в социальных сетях... Нам уже звонили в редакцию и назвали среди этих людей "Зайца", "Тайсона", "Дыню", - объясняет "33 канал".

По данным издания, 30 мая община храма Преображения Господня ПЦУ в Луке-Мелешковской пришла в церковь с целью опечатать ее, поскольку узнали среди участников перестрелки в городе Бровары титушек, которые были охранниками церкви со стороны МП. Их неоднократно видели возле храма. Они не давали религиозной общине ПЦУ доступа к святыне.

"Среди задержанных был и зять местного священника Василия Альмухамеда", - отмечается в сообщении.

"Тогда, в начале 2019 года, религиозная община села Лука-Мелешковская приняла решение о переходе в Православную церковь Украины (ПЦУ). Как рассказал священник ПЦУ Виктор Черкун, из 450 присутствующих на собрании 380 поддержали переход к ПЦУ. Против такого решения было только 13 участников собрания, остальные - воздержались от голосования. "Это же очевидное большинство, - говорит отец. - Факт признают даже наши оппоненты. Несмотря на это, зайти в храм не можем, потому что ключи у тех, кто остался в Московском патриархате. Вынуждены служить под стенами церкви. Тогда Московский патриархат охраняли броварские стрелки", - добавляет Духовный фронт .

По данным газеты "33 канал", "хуторяне" берут свое начало в девяностых, а управляет ими якобы депутат Винницкого областного совета от ОПЗЖ Сергей Чорноокий.

Профессиональный боксер и фигурант уголовных дел Чорноокий возглавляет фракцию партии "Оппозиционный блок - За жизнь" в облсовете.

Чорноокий ранее уже задерживался правоохранителями

Кстати, в связи с "маршрутными" разборками в Броварах, винницкие медиа вспомнили о серии взрывов маршрутных такси в их городе, имевших место в предыдущие годы.

Всего их было три. Результат - две смерти, семь человек стали инвалидами. Пострадали 44 человека.

Первый взрыв прогремел 11 сентября 2002 года. Врачам не удалось спасти жизнь 54-летней Анны Танасийчук.

Вторая маршрутка - 6 мая 2003 года - шесть пассажиров и водитель получили ожоги.

Третья маршрутка взорвалась через четыре дня - 20 мая того же, 2003, года. И снова смерть. 31 мая, когда во всех школах был праздник последнего звонка, в последний путь провели 15-летнюю Марину Ларченко. После полученных ожогов прожила девять дней. Марина с мамой ехала на маршрутке на рынок за выпускным платьем. Девушку одели в свадебное, хоронили в восковой маске.

"Происходил передел маршрутного бизнеса", - объяснял адвокат Валерий Палий.

"Даже в преступном мире есть чувство меры, но оно было потеряно", - цитировал его слова винницкий портал 20 минут.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что имена организаторов стрельбы в Броварах уже известны.

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