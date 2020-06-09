В мире - более 7,2 млн инфицированных коронавирусом

9 июня, 2020, 11:50

В мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 7 млн 210 тыс 931 человек, из них 408 734 умерли и 3 млн 536 тыс 274 выздоровели

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers .

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там COVID-19 уже подтвердили более чем 2 млн человек. Из них 773 480 пациентов выздоровели, а 113 055 - умерли от осложнений. В стране лечится еще более миллиона человек.

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Второе место по количеству инфицированных занимает Бразилия, где коронавирус подтвердили более чем 710 000 человек. Летальных случаев зафиксировали 37 312, в то время выздоровели более 325 000 человек.

На третьем месте - Россия, более 485 000 инфицированных.

В Украине коронавирусом заразились более 27,8 тыс. человек.