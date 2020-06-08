Вспышка коронавируса: в Польше временно закроют 12 угольных шахт

8 июня, 2020, 14:48

В Польше с завтрашнего дня прекратят добычу угля на 12 шахтах на три недели из-за вспышки коронавируса в шахтерских районах страны

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

По словам вице-премьера Яцек Сасин, шахтерам выплатят 100 процентов зарплаты за то время, когда шахты будут закрыты. Временно закроют две государственные шахты и десять шахт частной компании.

Министерство здравоохранения Польши сегодня сообщило о 219 новых инфекций, из которых 151 в Силезии, где расположены шахты. За прошедшие выходные зафиксировано более 1100 случаев заражения в стране.

В целом почти 5000 шахтеров из трех угольных компаний заразились коронавируса с начала эпидемии. На сегодня в Силезии подтверждено 9790 инфекций.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский заверил, что Силезия хорошо защищена с медицинской точки зрения.

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"В Силезии у нас 60% бесплатных коек в больницах и инфекционных отделениях, 85% бесплатных респираторов", - сказал он.

Министр также отметил, что в большинстве шахтеров заболевание протекает в мягкой форме. Также он подчеркнул, что выявление вспышек происходит через регулярные тестирования среди шахтеров, которые уже выполнили более 50000.

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