В Украине коронавирусом заразились более 27,8 тыс. человек, 810 - умерли
9 июня, 2020, 09:20
По состоянию на 9:00 вторника, 9 июня, в Украине зафиксировано 27 856 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 810 - смертельные, 12 412 пациентов выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 8 июня было зафиксировано 394 новых случая, 217 человек выздоровели, 13 - умерли.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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