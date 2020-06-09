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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились более 27,8 тыс. человек, 810 - умерли

В Украине коронавирусом заразились более 27,8 тыс. человек, 810 - умерли

По состоянию на 9:00 вторника, 9 июня, в Украине зафиксировано 27 856 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 810 - смертельные, 12 412 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 8 июня было зафиксировано 394 новых случая, 217 человек выздоровели, 13 - умерли.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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