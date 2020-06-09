Суркис бурно отреагировал на слухи об увольнении Михайличенко

9 июня, 2020, 14:58

Президент "Динамо" Игорь Суркис выступил с требованием прекратить спекуляции вокруг возможного увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Суркис попросил не давать ему советов о том, кого следует назначать главным тренером "Динамо" и призвал не мешать команде тренироваться.

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более - навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для" Динамо ". Всем большое спасибо за заботу, но подобных рекомендаций я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему ", - сказал Суркис.

4 июня сообщалось, что россиянин Юрий Семин стал одним из главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".

9 июня появилась информация, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо".

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