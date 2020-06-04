Суркис решил вернуть российского тренера Семина в "Динамо"

4 июня, 2020, 10:27

Россиянин Юрий Семин стал одним из главных претендентов на пост главного тренера киевского "Динамо"

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .

По информации издания, одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Динамо" является Юрий Семин, которого в мае уволили из московского "Локомотива".

Отмечается, что все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом.

73-летний Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".

За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Динамо" из Москвы, "Анжи", таджикистанском "Памире" и азербайджанской "Габале".

Сейчас "Динамо" тренирует Алексей Михайличенко, под руководством которого киевляне занимают четвертое место в чемпионате Украины.

3 июня сообщалось, что Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" может заменить турецкий специалист Эрол Булут .

Кроме этого, 3 июня стало известно, что Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал" .

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