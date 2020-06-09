Появился новый претендент на проведение финала Лиги чемпионов

9 июня, 2020, 17:39

Мадрид стал новым претендентом на проведение финала Лиги чемпионов 2019/20

Об этом сообщает Marca .

"Это будет отличная новость для Мадрида. Проведение такого большого события - хорошая возможность показать, что город оправилось от кризисной ситуации с коронавируса, через которую мы прошли. Это будет послание миру, что мы не сдаемся и возвращаемся. Я знаю, что шаги в этом направлении уже делаются. От городского совета хочу показать полную поддержку этой идеи - сыграть финал Лиги чемпионов в Мадриде. в городе есть все условия для этого ", - сказал мэр города Хосе Луис Мартинес.

Финал Лиги чемпионов предварительно запланировано на 31 августа. Ранее решающий матч Лиги чемпионов-2020 должен быть в Стамбуле. Окончательное решение о месте и формате завершения ЛЧ УЕФА принять 17 июня.