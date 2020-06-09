Появился новый претендент на проведение финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Marca .
"Это будет отличная новость для Мадрида. Проведение такого большого события - хорошая возможность показать, что город оправилось от кризисной ситуации с коронавируса, через которую мы прошли. Это будет послание миру, что мы не сдаемся и возвращаемся. Я знаю, что шаги в этом направлении уже делаются. От городского совета хочу показать полную поддержку этой идеи - сыграть финал Лиги чемпионов в Мадриде. в городе есть все условия для этого ", - сказал мэр города Хосе Луис Мартинес.
Финал Лиги чемпионов предварительно запланировано на 31 августа. Ранее решающий матч Лиги чемпионов-2020 должен быть в Стамбуле. Окончательное решение о месте и формате завершения ЛЧ УЕФА принять 17 июня.
- 7 июня сообщалось, что УЕФА склоняется к проведению решающих матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне.
- 4 июня стало известно, что Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса.