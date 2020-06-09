 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПоявился новый претендент на проведение финала Лиги чемпионов

Появился новый претендент на проведение финала Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Мадрид стал новым претендентом на проведение финала Лиги чемпионов 2019/20

Об этом сообщает Marca .

"Это будет отличная новость для Мадрида. Проведение такого большого события - хорошая возможность показать, что город оправилось от кризисной ситуации с коронавируса, через которую мы прошли. Это будет послание миру, что мы не сдаемся и возвращаемся. Я знаю, что шаги в этом направлении уже делаются. От городского совета хочу показать полную поддержку этой идеи - сыграть финал Лиги чемпионов в Мадриде. в городе есть все условия для этого ", - сказал мэр города Хосе Луис Мартинес.

Финал Лиги чемпионов предварительно запланировано на 31 августа. Ранее решающий матч Лиги чемпионов-2020 должен быть в Стамбуле. Окончательное решение о месте и формате завершения ЛЧ УЕФА принять 17 июня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать