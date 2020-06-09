Отобрали у предпринимателя 4,5 млн грн: в полиции рассказали подробности стрельбы во Львове

9 июня, 2020, 19:16

9 июня злоумышленники совершили разбойное нападение на предпринимателя и отобрали у того сумку с 4,5 млн грн внутри

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции задержали грабителей в одном из дворов Сихова.

Сотрудник областного управления получил информацию о разбойном нападении на предпринимателя в микрорайоне Сихов. Злоумышленники отобрали у гражданина сумку с деньгами.

"Проведенными мероприятиями нападающих удалось задержать сразу после совершения преступления. Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. При задержании злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались субежать", - говорится в сообщении.

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"В настоящее время установлено, что злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков. По имеющейся информации, задержанные лица "специализировались" на разбойных нападениях. Данная информация будет проверяться во время досудебного расследования", - добавили в полиции .

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