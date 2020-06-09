Во Львове произошла стрельба во дворе многоэтажки, - СМИ
Об этом сообщает сайт "Варта 1".
9 июня во Сиховском районе Львова на улице Хоткевича очевидцы услышали выстрелы.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что патрульные приехали на помощь Департаменту стратегических расследований. В комментариях очевидцы утверждают, что задержание произошло во дворе жилого дома, где присутствовали дети.
В полиции подтвердили факт задержания двух мужчин Департаментом стратегических расследований. Оперативники поймали мужчин, подозреваемых в совершении кражи - похищении сумки.
Отмечается, что задержанных привезли в Сиховское отделения полиции для выяснения всех обстоятельств.
Фото - "Варта 1":
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