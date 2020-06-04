"Барселона" приняла важное решение по трансферу Неймара

4 июня, 2020, 08:48

Испанский футбольный клуб "Барселона" отказался от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара

Об этом сообщает Sport.es .

"Барселона" отказалась покупать Неймара из-за того, что ПСЖ требует за него 175 млн евро и не соглашается включать в соглашение других игроков.

Зато, каталонцы решили переориентироваться на приобретение аргентинского форварда итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса, при котором нужно заплатить 111 млн евро.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец сыграл за парижан 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

15 апреля сообщалось, что "Барселона" готова продать девять футболистов , чтобы найти средства на Неймара и Лаутаро Мартинеса.

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