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Espreso.tvСпорт"Барселона" приняла важное решение по трансферу Неймара

"Барселона" приняла важное решение по трансферу Неймара


фото: Getty Images
Испанский футбольный клуб "Барселона" отказался от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара

Об этом сообщает Sport.es .

"Барселона" отказалась покупать Неймара из-за того, что ПСЖ требует за него 175 млн евро и не соглашается включать в соглашение других игроков.

Зато, каталонцы решили переориентироваться на приобретение аргентинского форварда итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса, при котором нужно заплатить 111 млн евро.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец сыграл за парижан 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

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