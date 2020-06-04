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Espreso.tvСпортРоссийский тренер Семин прокомментировал информацию о приглашении от "Динамо"

Российский тренер Семин прокомментировал информацию о приглашении от "Динамо"


фото: Getty Images
Россиянин Юрий Семин заявил, что не получал предложений стать главным тренером киевского "Динамо"

Об этом сообщает российское издание championat.com.

По словам Юрия Семина, он не получал предложений возглавить "Динамо".

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - сказал Семин.

73-летний Юрий Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".

За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Динамо" из Москвы, "Анжи", Таджикистанскому "Памире" и азербайджанской "Габале".

Сейчас "Динамо" тренирует Алексей Михайличенко, под руководством которого киевляне занимают четвертое место в чемпионате Украины.

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