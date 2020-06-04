Российский тренер Семин прокомментировал информацию о приглашении от "Динамо"
Об этом сообщает российское издание championat.com.
По словам Юрия Семина, он не получал предложений возглавить "Динамо".
"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - сказал Семин.
73-летний Юрий Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008 - 2009 и 2010 - 2012 годах. Вместе с киевлянами он в 2009 году выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где динамовцы уступили будущему победителю турнира - "Шахтеру".
За свою тренерскую карьеру специалист также работал в сборной России, российских "Кубани", "Динамо" из Москвы, "Анжи", Таджикистанскому "Памире" и азербайджанской "Габале".
Сейчас "Динамо" тренирует Алексей Михайличенко, под руководством которого киевляне занимают четвертое место в чемпионате Украины.
- 4 мая сообщалось, что Юрий Семин стал одним из главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".
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