Боевики на Донбассе ранили украинского военного
9 июня, 2020, 22:15
Боевики в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате обстрела был ранен украинский военный
Об этом сообщает штаб ООС.
"Сегодня, 9 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Потери противника уточняются.
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