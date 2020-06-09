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Espreso.tvОбществоБоевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате обстрела был ранен украинский военный

Об этом сообщает штаб ООС.

"Сегодня, 9 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Потери противника уточняются.

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