Российские военные проникли на тыловую дорогу у Авдеевки и взорвали бронеавтомобиль, - Бутусов

9 июня, 2020, 21:15

Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности подрыва автомобиля "Спартан" Вооруженных сил Украины в Донецкой области

Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Российская диверсионная группа проникла на тыловую дорогу близ Авдеевки и подорвала бронеавтомобиль "Спартан" подразделения Нацгвардии под Авдеевкой. В автомобиле находилось 10 бойцов одного из подразделений, все они благодаря защите "Спартана" остались живы, отделались травмами. Можно утверждать, что это не случайный наезд на свою старую мину - а целенаправленная диверсия", - отметил Бутусов.

Взрыв произошел на самой окраине - место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов.

"Очевидно, что диверсионная группа российских наемников проникла в пригород Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее. Не исключено, что противник мог вести и целенаправленное охоту за нашими бойцами, поскольку подразделение, которое было атаковано, доставляет противнику немало хлопот", - написал Бутусов.

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