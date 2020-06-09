На Донетчине взорвался автомобиль ВСУ, травмированы 10 военных

9 июня, 2020, 20:10

В Донецкой области, в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод", вследствие подрыва автомобиля ВСУ травмировались 10 военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"9 июня 2020, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

По данному факту Красноармейская прокуратура начала досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Фото: gp.gov.ua

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