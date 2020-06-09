На Донетчине взорвался автомобиль ВСУ, травмированы 10 военных
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"9 июня 2020, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
По данному факту Красноармейская прокуратура начала досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Фото: gp.gov.ua
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb