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Espreso.tvОбществоПашинян с семьей вылечился от коронавируса

Пашинян с семьей вылечился от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы только что мы получили результаты повторных тестов. У всех нас отрицательный результат. Мы также получили отрицательные результаты вчера", - написал Пашинян.

По его словам, вероятно, необходимо пересмотреть сроки и обстоятельства заражения. "Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе", - добавил премьер.

Пашинян заявил о заражении коронавируса 1 июня.

4 июня Пашинян заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации - в стране с населением около 3 млн человек в сутки коронавирус обнаружили в 697 человек.

За последние сутки в Армении зарегистрировано 195 новых случаев заражения. Низкий показатель обусловлен тем, что в воскресенье соответствующая лаборатория не работала.

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