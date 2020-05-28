В Армении заявили о второй волне коронавируса

28 мая, 2020, 13:44

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возгорании второй волны пандемии коронавируса в стране

Об этом сообщает АМИ .

По его словам, в правительстве активно обсуждают причины распространения коронавируса.

"К сожалению, должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.

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Глава правительства выразил уверенность, что при условии соблюдения ограничений ситуация в стране улучшится и число заражений будет приближаться к нулю.

В Армении на коронавирус заболели более 7700 человек, 98 человек умерли.