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Espreso.tvОбществоУ премьера Армении Пашиняна и его семьи подтвердили коронавирус

У премьера Армении Пашиняна и его семьи подтвердили коронавирус

Премьер министр Армении Никол Пашинян 31 мая сдал тест на коронавирус, который оказался положительным

Глава армянского правительства заявил об этом во время прямой трансляции в Facebook.

По словам Пашиняна, у него нет явных симптомов и температуры. Он также сообщил, что будет работать удаленно из своей резиденции, чтобы не заразить других родственников и коллег.

Вместе с ним COVID-19 заразилась вся его семья.

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