У премьера Армении Пашиняна и его семьи подтвердили коронавирус
1 июня, 2020, 09:59
Премьер министр Армении Никол Пашинян 31 мая сдал тест на коронавирус, который оказался положительным
Глава армянского правительства заявил об этом во время прямой трансляции в Facebook.
По словам Пашиняна, у него нет явных симптомов и температуры. Он также сообщил, что будет работать удаленно из своей резиденции, чтобы не заразить других родственников и коллег.
Вместе с ним COVID-19 заразилась вся его семья.
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