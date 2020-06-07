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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 25-го тура

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 25-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
По итогам 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" вышло на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" в 25-м туре уверенно победило в Киеве "Александрию" - 5:1, набрало 49 очков и поднялось с четвертого на третье место. Также 49 баллов имеет "Заря", которая переиграла "Колос" - 1:0. Луганчане опережают киевлян по дополнительным показателям.

Уверенно лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который в 25-м туре одолел "Десну" - 3:2 - и набрал 65 очков.

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