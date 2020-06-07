"Днепр-1" в конце матча дожал "Львов" в чемпионате Украины
7 июня, 2020, 21:24
В 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" на последних минутах матча вырвал победу у "Львова"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Номинальным хозяином поля в этой игре был "Львов", однако по договоренности между клубами матч проходил на "Днепр-Арене".
Львовян вывел вперед на 31-й минуте Шина. "Днепр-1" отыгрался в конце первого тайма усилиями Андрея Цурикова.
Команда Дмитрия Михайленко вырвала победу на 87-й минуте, когда забил Алексей Хобленко.
"Днепр-1" победил "Львов" 2:1, набрал 34 очка и остался на седьмом месте. Львовяне с 22 пунктами идут девятым.
Чемпионат Украины
25-й тур
7 июня
"Львов" - "Днепр-1" 1:2
Голы: Шина, 31 - Цуриков, 42, Хобленко, 87
- Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Киеве "Десну".
- 7 июня "Динамо" победило "Александрию" в матче, в котором было назначено три одиннадцатиметровых.
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