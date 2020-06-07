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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" в конце матча дожал "Львов" в чемпионате Украины

"Днепр-1" в конце матча дожал "Львов" в чемпионате Украины


фото: scdnipro1.com.ua
В 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" на последних минутах матча вырвал победу у "Львова"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Номинальным хозяином поля в этой игре был "Львов", однако по договоренности между клубами матч проходил на "Днепр-Арене".

Львовян вывел вперед на 31-й минуте Шина. "Днепр-1" отыгрался в конце первого тайма усилиями Андрея Цурикова.

Команда Дмитрия Михайленко вырвала победу на 87-й минуте, когда забил Алексей Хобленко.

"Днепр-1" победил "Львов" 2:1, набрал 34 очка и остался на седьмом месте. Львовяне с 22 пунктами идут девятым.

Чемпионат Украины

25-й тур

7 июня

"Львов" - "Днепр-1" 1:2

Голы: Шина, 31 - Цуриков, 42, Хобленко, 87

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