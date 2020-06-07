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Espreso.tvОбществоЛьвовщина опередила Чернивеччину по количеству случаев COVID-19. Шмыгаль приказал начать в регионе пулинг-тестирование

Львовщина опередила Чернивеччину по количеству случаев COVID-19. Шмыгаль приказал начать в регионе пулинг-тестирование


фото: rubryka.com
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 6 июня 2020 года, провел срочное онлайн-совещание во Львовской облгосадминистрации по поводу урегулирования ситуации в области из-за пандемии коронавирусной инфекции

Подробности со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА рассказывает Еспресо.TV .

"По статистике последних дней Львовщина стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Центром рост стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР-тестирования. Чтобы не допустить реального вспышки , необходимо действовать быстро и консолидировано ", - отметил во время совещания Денис Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, президент также держит ситуацию в регионе на своем личном контроле.

По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процессе тестирования.

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