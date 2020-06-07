Львовщина опередила Чернивеччину по количеству случаев COVID-19. Шмыгаль приказал начать в регионе пулинг-тестирование
Подробности со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА рассказывает Еспресо.TV .
"По статистике последних дней Львовщина стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Центром рост стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР-тестирования. Чтобы не допустить реального вспышки , необходимо действовать быстро и консолидировано ", - отметил во время совещания Денис Шмыгаль.
Читайте также: 10 фактов о новом премьер-министре Украины Денисе Шмыгалю
По словам премьер-министра, президент также держит ситуацию в регионе на своем личном контроле.
По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процессе тестирования.
- По оценке экономиста Бориса Кушнирука, правительство Шмыгаля продержится до зимы этого года.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine