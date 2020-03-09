Кабмин Шмыгаля продержится 8-10 месяцев, - эксперт

9 марта, 2020, 19:52

Деятельность обновленного состава Кабинета Министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем определяться президентом Зеленским и его Офисом, что будет иметь негативные последствия для правительственной команды

Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук в программе "Еспресо. Капитал" с Андреем Яницкий, вышедшей в эфире Еспресо.TV.

"Очевидно, что под таким влиянием Зеленского и его Офиса, под которым будет находиться правительство, это правительство объективно долгосрочным быть не может. То есть он не сможет реализовать никакую политику. Поэтому более 8-10 месяцев я этому правительству не даю", - отметил эксперт.

Об этом, по его словам, свидетельствует "заявление вновь премьера о воде в Крыму".

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"Обсуждается угодно, только не то, что нужно делать", - отметил Кушнирук.

При этом, подчеркнул он, речь не идет о личных профессиональные качества новых министров и премьера как таковых.

"Я вполне положительного отношусь к тому же Уманского (нового министра финансов Игоря Уманского - ред.) И у меня нет на сегодняшний момент каких-либо негативных информаций относительно самого шныряли с точки зрения его профессионализма", - добавил Кушнирук.