Кабмин Шмыгаля продержится 8-10 месяцев, - эксперт
Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук в программе "Еспресо. Капитал" с Андреем Яницкий, вышедшей в эфире Еспресо.TV.
"Очевидно, что под таким влиянием Зеленского и его Офиса, под которым будет находиться правительство, это правительство объективно долгосрочным быть не может. То есть он не сможет реализовать никакую политику. Поэтому более 8-10 месяцев я этому правительству не даю", - отметил эксперт.
Об этом, по его словам, свидетельствует "заявление вновь премьера о воде в Крыму".
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"Обсуждается угодно, только не то, что нужно делать", - отметил Кушнирук.
При этом, подчеркнул он, речь не идет о личных профессиональные качества новых министров и премьера как таковых.
"Я вполне положительного отношусь к тому же Уманского (нового министра финансов Игоря Уманского - ред.) И у меня нет на сегодняшний момент каких-либо негативных информаций относительно самого шныряли с точки зрения его профессионализма", - добавил Кушнирук.
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