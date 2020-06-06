Зеленский прокомментировал возможное назначение министром образования бывшего члена Партии регионов

6 июня, 2020, 19:22

Об этом сообщает LIGA.net.

По словам Зеленского, на должность министра образования и науки претендуют четыре кандидата, один из которых - бывший член Партии регионов, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет.

Президент рассказал, что встретился с ректорами украинских вузов и они назвали ему три кандидатуры: ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета, руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днипрова и депутата от "Слуги народа", главу комитета Рады по вопросам образования Сергея Бабака.

Зеленский отметил, что Шкарлет действительно был членом Партии регионов.

"Он сказал: ну слушай, тогда всех учителей загоняли в Партию регионов. Он сам в 2013 году вышел из партии, потому что внутренне человек был против этого", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что партия "Слуга народа" поддержала бы Бабака, но для этого "он должен определиться".

Он добавил, что также рассматривается кандидатура Александры Антонюк.

"Александра Антонюк, кандидатура. Я считаю, что она очень хорошая, и могла бы возглавить именно направление науки. Она может быть министром", - сказал президент.

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