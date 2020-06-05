В Нацполиции сообщили, по какому делу обыскивали Центр Довженко

5 июня, 2020, 17:29

Правоохранители сообщили, по какому делу проводили обыск в Центре Довженко

Об этом говорится в ответе, который отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве прислал в ответ на запрос Радио Свобода.

"По информации следственного управления ГУНП в г. Киев, в производстве следственного отдела Голосеевского управления полиции находится уголовное производство, начатое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украина, по факту возможной растраты денежных средств должностными лицами ГП "Национальный центр им. Александра Довженко", - говорится в сообщении.