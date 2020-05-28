Национальный центр Довженко заявил, что "оборотные средства предприятия исчерпаны"

28 мая, 2020, 11:37

Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли

Заявление распространила пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что к началу 2020 года центр не получил планируемое государственное финансирование.

"Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Государственного агентства Украины по вопросам кино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представления в Минфин заниженных показателей финансирования Центра", - говорится в заявлении.

Бюджетнимы средствами покрывается 70% заработного фонда центра, по состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль 2020.

"Ввиду отсутствия финансирования, администрацией центра было принято решение перевода всего личного состава в простой в марте-мае с сохранением 2/3 оклада", - информируют в пресс-служба.

Весь доход от хозяйственной деятельности за март-апрель, говорят в центре, направили на выплаты задолженности по зарплате.

"Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов. Однако из-за введения на территории Украины карантина основной доход Центра, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, в марте-апреле было полностью потеряно. Оборотные средства предприятия исчерпан ", - подчеркнули сотрудники.

С конца мая, говорится в заявлении, центр способен больше платить обязательные налоги и существующие обязательства по договорам.

А возобновление бюджетного финансирования в связи с неутверждением паспорта бюджетной программы в ближайшее время не прогнозируется.

Обращение в Министерство культуры и информационной политики и Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и информационной политики с просьбой восстановить гарантированное законом бюджетное финансирование института результатов не дали, добавляют в Довженко-центре.

"Как член Международной федерации киноархивов Центр вынужден сообщить правления федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого дальше обеспечивать возможности нет", - говорится в заявлении.

Как известно, Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) - государственный фильмофонд Украины, аудиовизуальный архив, обеспечивает сохранение, исследование, популяризацию и реставрацию национальной кинонаследия.