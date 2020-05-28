Изымают документы: СБУ и полиция пришли с обыском в Довженко-Центр
28 мая, 2020, 13:43
Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят обыски в Довженко-центре
Об этом сообщил гендиректор Национального центра Довженко Иван Козленко в Facebook.
"У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы", - написал он.
Напомним, сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли.
- Довженко-Центр - государственный фонд фильмов, сохраняет больше 6 000 художественных, документальных и анимационных украинских и зарубежных фильмов. Имеет в своей структуре Киноархив, кинолаборатории, Музей кино, Фильмофонд и медиатека.
- Как культурный кластер объединяет арт-резидентов в области театра, танца и музыки. На базе Центра работает перформативная платформа "Сцена 6". Является единственным членом Международной федерации киноархивов (FIAF) в Украине. Центр Довженко осуществляет научные исследования в области кинематографии, заключает и выдает справочную литературу по истории кино, специализированные киноиздание. На хранении в центре находятся личные архивы известных кинематографистов и уникальные артефакты украинского кинематографа.
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