 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзымают документы: СБУ и полиция пришли с обыском в Довженко-Центр

Изымают документы: СБУ и полиция пришли с обыском в Довженко-Центр


фото: facebook.com/ivan.kozlenko
Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят обыски в Довженко-центре

Об этом сообщил гендиректор Национального центра Довженко Иван Козленко в Facebook.

"У нас обыск полиции и СБУ. Извлекают документы", - написал он.

Напомним, сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли.

  • Довженко-Центр - государственный фонд фильмов, сохраняет больше 6 000 художественных, документальных и анимационных украинских и зарубежных фильмов. Имеет в своей структуре Киноархив, кинолаборатории, Музей кино, Фильмофонд и медиатека.
  • Как культурный кластер объединяет арт-резидентов в области театра, танца и музыки. На базе Центра работает перформативная платформа "Сцена 6". Является единственным членом Международной федерации киноархивов (FIAF) в Украине. Центр Довженко осуществляет научные исследования в области кинематографии, заключает и выдает справочную литературу по истории кино, специализированные киноиздание. На хранении в центре находятся личные архивы известных кинематографистов и уникальные артефакты украинского кинематографа.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать