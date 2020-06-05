Уволить Авакова, расследовать нападения на активистов и ЛГБТ: под Кабмином проходит акция против полицейского произвола

5 июня, 2020, 15:33

У Кабинета Министров проходит массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, также требуют эффективного расследования нападений на активистов и ЛГБТ-сообщество

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Мария Шостак.

Так, в 14:00 началась уже вторая за сегодня акция против произвола полицейских.

Под стены Кабмина вышли представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники.

"По моей оценке пришло около 200 активистов. Требуют уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Во-вторых, хотят, чтобы полиция выполняла свою прямую обязанность, то есть, защищала, а не насиловала людей", - отметила корреспондент.

Представители ЛГБТ-сообщества требуют эффективного расследования и нападений на активистов, и нападений на них. А также, чтобы полиция эффективно расследовала преступления на основании ненависти.

Корреспондент сообщила, что на этой акции поблагодарили полицию за те случаи, когда они эффективно работают.

Пока из Кабмина к активистам никто не выходил.

Напомним, возле Верховной Рады состоялась массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Под зданием Верховной Рады на акции за отставку главы МВД активисты сожгли полицейскую машину.

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