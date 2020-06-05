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Espreso.tvОбществоМитинг против Авакова: протестующие сожгли полицейский "бобик"

Митинг против Авакова: протестующие сожгли полицейский "бобик"

Под зданием Верховной Рады на акции за отставку главы МВД активисты сожгли полицейскую машину

Об этом сообщает Цензор.Нет.

Митингующие привезли под здание Рады старый милицейский "бобик" - памятник реформе полиции. Они подожгли фаеры и забросали машину. Затем автомобиль перевернули. Полицейские пытались потушить огонь, но затем отошли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3200214

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