Митинг против Авакова: протестующие сожгли полицейский "бобик"
5 июня, 2020, 11:34
Под зданием Верховной Рады на акции за отставку главы МВД активисты сожгли полицейскую машину
Об этом сообщает Цензор.Нет.
Митингующие привезли под здание Рады старый милицейский "бобик" - памятник реформе полиции. Они подожгли фаеры и забросали машину. Затем автомобиль перевернули. Полицейские пытались потушить огонь, но затем отошли.
- Возле Верховной Рады проходит массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.