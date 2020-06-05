Возле Рады митингуют с требованием отставки Авакова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Так, в 9.00 некоторые активисты начали акцию "Авакова в отставку". Организаторы говорят, что причиной таких требований является нерасследованные громкие дела и злоупотребления.
Также в 9 часов началась акция "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!", которую организует партия "Голос".
"Депутаты должны проголосовать за постановление о его отставке", - пишут организаторы.
В 10 часов свою акцию планируют начать члены партии "Правый сектор".
Отметим, что 5 июня народные депутаты планируют заслушать главу МВД с докладом о резонансных событиях, в частности, по поводу стрельбы в Броварах и изнасилования женщины в полицейском участке в Кагарлыке.
Также под стенами Кабинета министров на 14 часов анонсирован митинг "Против полицейского произвола в Украине", который организуют KyivPride и Центр гражданских свобод.
Фото Марии Шостак
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