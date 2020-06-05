Суркис определился с двумя кандидатурами на пост главного тренера "Динамо"

5 июня, 2020, 10:17

В киевском "Динамо" рассматриваются две кандидатуры на пост главного тренера - Сергея Реброва и Юрия Семина

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Руководство киевского клуба не смущает, что Юрий Семин может возглавить команду уже в третий раз. В то же время в "Динамо" положительно относятся к варианту с назначением Сергея Реброва, который уже также имел опыт работы в столичной команде. Сейчас украинец тренирует венгерский "Ференцварош".

"Динамо" пока не обсуждало со специалистами конкретные предложения.