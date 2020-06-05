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Espreso.tvСпортСуркис определился с двумя кандидатурами на пост главного тренера "Динамо"

Суркис определился с двумя кандидатурами на пост главного тренера "Динамо"


фото: komandaonline.com
В киевском "Динамо" рассматриваются две кандидатуры на пост главного тренера - Сергея Реброва и Юрия Семина

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Руководство киевского клуба не смущает, что Юрий Семин может возглавить команду уже в третий раз. В то же время в "Динамо" положительно относятся к варианту с назначением Сергея Реброва, который уже также имел опыт работы в столичной команде. Сейчас украинец тренирует венгерский "Ференцварош".

"Динамо" пока не обсуждало со специалистами конкретные предложения.

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