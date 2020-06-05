Суркис определился с двумя кандидатурами на пост главного тренера "Динамо"
5 июня, 2020, 10:17
В киевском "Динамо" рассматриваются две кандидатуры на пост главного тренера - Сергея Реброва и Юрия Семина
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Руководство киевского клуба не смущает, что Юрий Семин может возглавить команду уже в третий раз. В то же время в "Динамо" положительно относятся к варианту с назначением Сергея Реброва, который уже также имел опыт работы в столичной команде. Сейчас украинец тренирует венгерский "Ференцварош".
"Динамо" пока не обсуждало со специалистами конкретные предложения.
- 4 мая сообщалось, что Юрий Семин стал одним из главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".
- 4 июня Семин заявил, что не получал предложений стать главным тренером киевского "Динамо".