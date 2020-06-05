5 июня, 2020, 16:07

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Об этом сообщает Forbes в twitter.

35-летний португалец стал всего третьим спортсменом, заработавшим $1 млрд за карьеру. Ранее подобной суммы достигали легендарный гольфист Тайгер Вудс и культовый боксер Флойд Мейвезер.

Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал $650 млн, как заработную плату от футбольных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов.

В прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.

В текущем сезоне 35-летний форвард провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 9 ассистов.